Çin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile işbirliğini derinleştirmek istiyor - Son Dakika
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Çin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile işbirliğini derinleştirmek istiyor

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in önümüzdeki yıl Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmasından dolayı Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile işbirliğini derinleştirip genişletmek istediğini söyledi. Han, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile yaptığı görüşmede, Çin'in uluslararası olimpiyatlar ülküsüne her zaman destek verdiğini ve Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nın düzenlenmesinin diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini belirtti. Bach ise Çin ile yakın işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade etti.

29.07.2024 14:21
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PARİS, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, önümüzdeki yıl Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak Çin'in, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle üst düzey işbirliğini derinleştirip genişletmek istediğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olan Han, söz konusu açıklamayı Cumartesi günü Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüşmesinde yaptı.

Bach ise uluslararası olimpiyatlar ülküsünün temelinde çok taraflılığın olduğuna dikkat çekti.

Çin'in her zaman uluslararası olimpiyatlar ülküsüne destek verdiğini kaydeden Bach, Kovid-19 pandemisi bağlamında düzenlenen Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nın başarısının, tüm dünyadaki ülkelere Olimpiyat Oyunları'nın nasıl başarılı şekilde düzenleneceği konusunda örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bach, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin çeşitli uluslararası spor etkinliklerinin başarılı şekilde düzenlenmesi ve olimpiyat değerlerinin yayılması konusunda Çin'le yakın işbirliği yapmaya istekli olduğu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile işbirliğini derinleştirmek istiyor - Son Dakika

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