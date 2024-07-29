Çin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile işbirliğini derinleştirmek istiyor

Güncel

PARİS, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, önümüzdeki yıl Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak Çin'in, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle üst düzey işbirliğini derinleştirip genişletmek istediğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olan Han, söz konusu açıklamayı Cumartesi günü Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüşmesinde yaptı.

Bach ise uluslararası olimpiyatlar ülküsünün temelinde çok taraflılığın olduğuna dikkat çekti.

Çin'in her zaman uluslararası olimpiyatlar ülküsüne destek verdiğini kaydeden Bach, Kovid-19 pandemisi bağlamında düzenlenen Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nın başarısının, tüm dünyadaki ülkelere Olimpiyat Oyunları'nın nasıl başarılı şekilde düzenleneceği konusunda örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bach, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin çeşitli uluslararası spor etkinliklerinin başarılı şekilde düzenlenmesi ve olimpiyat değerlerinin yayılması konusunda Çin'le yakın işbirliği yapmaya istekli olduğu söyledi.