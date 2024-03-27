Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da düzenlenecek

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- 4. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 13-18 Nisan tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenecek. 128.000 metrekare genişliğinde bir alana yayılacak olan fuar, bu açıdan geçmiş yıllardaki fuarları geride bırakacak.
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, fuarda 59 ülke ve bölgeden 3.000'i aşkın markanın yer alacağını ve Hainan'da bu ülke ve bölgelere yönelik vize muafiyeti uygulamasının kolaylık sağlayacağını söyledi.
Sheng, tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim malı perakende satışlarının Çin'de 2024 yılının ilk iki ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla 8,13 trilyon yuana (yaklaşık 1,15 trilyon ABD doları) ulaşarak, ülkedeki tüketici pazarının direncini ve canlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.
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Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) farklı bölümlerden öğrencilerin katıldığı 'Öğrenci Gözünden Kurum İç Değerlendirme Raporları Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, öğrenciler eğitim kalitesi, fiziki olanaklar, sosyal etkinlikler ve akademik destek gibi konularda görüşlerini bildirdi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, öğrencilerin görüşlerinin önemli olduğunu belirterek, bu görüşler doğrultusunda daha iyi bir üniversite ortamı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından şehir merkezindeki sokaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar, yenileme ve ışıklandırma çalışmaları ile vatandaşların hizmetine sunuluyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Midyat ilçesine bağlı Seyitler ve Bağlar mahallelerinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu temini sağlamak amacıyla sondaj kuyusu kazı çalışmalarını tamamladı. Açılan 410 metre derinliğindeki sondaj kuyularında yapılan su tecrübe çalışmaları sonucunda verimli su elde edildi. MARSU ekipleri, kuyuları şebeke hattına entegre etmek için elektrifikasyon ve motopomp montaj çalışmalarını sürdürüyor.
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan bir operasyonda tırda bulunan 8 kilo 766 gram kokain ele geçirildi. Sürücü, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi uydularımızı, kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz.
Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yasa dışı slogan ve polise taş atan 45 şüpheli yakalandı. Polis, diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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