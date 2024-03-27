Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da düzenlenecek

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BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- 4. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 13-18 Nisan tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenecek. 128.000 metrekare genişliğinde bir alana yayılacak olan fuar, bu açıdan geçmiş yıllardaki fuarları geride bırakacak.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, fuarda 59 ülke ve bölgeden 3.000'i aşkın markanın yer alacağını ve Hainan'da bu ülke ve bölgelere yönelik vize muafiyeti uygulamasının kolaylık sağlayacağını söyledi.

Sheng, tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim malı perakende satışlarının Çin'de 2024 yılının ilk iki ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla 8,13 trilyon yuana (yaklaşık 1,15 trilyon ABD doları) ulaşarak, ülkedeki tüketici pazarının direncini ve canlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.