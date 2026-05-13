Çin, Uydu Grubu Fırlattı

TAİYUAN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin salı günü ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu fırlattı.
Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.59'da fırlatılan uydu grubu, önceden belirlenen yörüngesine başarıyla yerleşti. Uydular, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ın bir parçasını oluşturacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 642. uçuş görevi oldu.
