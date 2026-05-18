Çin Uydu Navigasyon Sektörü Büyüyor
18.05.2026 15:14
2025'te sektörün değeri %9,24 artarak 629 milyar yuana ulaştı. 1,4 milyar akıllı telefon BeiDou destekli.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in uydu navigasyon sektörü 2025 yılında büyümeyi sürdürdü. Sektörün 2025'teki toplam üretim değeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,24 artarak, 629 milyar yuana (yaklaşık 91,9 milyar dolar) ulaştı.

Çin Küresel Navigasyon Uydu Sistemi ve Konum Tabanlı Hizmetler Birliği'nin pazartesi günü yayımladığı resmi raporda, 2025 yılı sonu itibarıyla Çin'de yaklaşık 1,4 milyar akıllı telefonun BeiDou konumlandırma özelliğiyle donatıldığı belirtildi. Bu sayı, ülkedeki tüm cep telefonlarının yaklaşık yüzde 98'ine karşılık geliyor.

Rapora göre 160 milyondan fazla giyilebilir cihaz da BeiDou konum belirleme hizmetlerini destekliyor. 100 milyondan fazla binek otomobilin, navigasyon ve konum belirleme amacıyla BeiDou hizmetlerini kullanan cihazlarla teçhiz edildiği de kaydedildi.

Raporda, BeiDou hizmetlerinin ve ilgili ürünlerin dünya çapında 140'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç edildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

