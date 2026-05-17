Çin ve ABD\'den Ticaret İşbirliği Anlaşması

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'nin Güney Kore'de yapılan ekonomik ve ticari istişarelerde olumlu sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Bakanlık sözcüsü, konuya ilişkin soru üzerine, iki ülke heyetlerinin son istişare toplantısında alınan kararları beş başlıkta özetledi.

Buna göre iki taraf önceki görüşmelerde alınan kararları uygulamaya devam etme konusunda anlaşırken, ilgili gümrük vergisi düzenlemeleri konusunda uzlaşma sağladı.

Çin ve ABD, ticaret ve yatırım işbirliği alanındaki endişelerini ele almak üzere ticaret ve yatırım konseyleri kuracak. İki ülke, ticaret konseyi aracılığıyla belirli ürünlere yönelik gümrük vergisi indirimleri gibi konuları görüşecek. İki taraf ayrıca ilgili ürünlere ilişkin gümrük vergilerini eşdeğer oranda düşürme konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

Ek olarak, iki ülke bazı tarım ürünleriyle ilgili gümrük vergisi dışı engelleri ve pazar erişimi sorunlarını çözecek ya da bu konularda önemli ilerleme kaydedecek.

ABD, Çin'in uzun süredir devam eden endişelerini gidermek için aktif olarak çalışacak. Söz konusu endişeler arasında Çin menşeli süt ve su ürünlerine yönelik getirilen otomatik alıkoyma tedbirleri, ABD'ye yönelik inorganik ortamda yetiştirilen bonsai ağacı ihracatı ve Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki kuş gribinden arındırılmış bölgelerin tanınması yer alıyor. Çin ise ABD'nin sığır eti tesislerinin tescili ve bazı eyaletlerinden Çin'e yapılan kümes hayvanı ihracatı ile ilgili endişelerini gidermek için çaba gösterecek.

Ayrıca iki ülke, çeşitli ürünlerde karşılıklı gümrük vergisi indirimleri gibi düzenlemelerle tarım ürünleri dahil olmak üzere ikili ticareti teşvik etme konusunda da uzlaştı.

Taraflar havacılık sektöründe ise Çin'in ABD'den uçak alımı ve ABD'nin Çin'e uçak motorları ile ilgili parçaların tedarikine ilişkin garantiler konusunda anlaştı. İki taraf, ilgili alanlarda işbirliğini artıracak.

Sözcü, iki tarafın şu ana kadar alınan kararlarla ilgili ayrıntılar konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.

Sözcü, her iki ülkenin ekonomik ve ticari heyetlerinin, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret işbirliği ile küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırmak amacıyla, kararların en kısa sürede kesinleştirilip iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda hayata geçirilmeleri için birlikte çalışacaklarını söyledi.