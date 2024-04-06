Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Hakkında Görüşmeler Gerçekleştirildi

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GUANGZHOU, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkiler baş sorumlusu He Lifeng, Cuma günü ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile birkaç tur görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke lideri arasındaki önemli mutabakatın hayata geçirilmesine odaklanan taraflar, iki ülke ve dünyanın makroekonomik durumu, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler ve küresel zorluklar hakkında samimi, faydalı ve yapıcı görüşmelerde bulundu.

İki taraf, Çin-ABD ekonomik ve mali çalışma grubunda ABD, Çin ve küresel ekonominin dengeli büyümesi, finansal istikrar, sürdürülebilir finans ve kara para aklama ile mücadelede işbirliği gibi konuların ele alınmasını kararlaştırdı. Çin tarafı, ABD'nin Çin'i kısıtlayan ekonomik ve ticari tedbirlerine ilişkin ciddi endişelerini ifade ederken, üretim kapasitesi konusuna da kapsamlı şekilde yanıt verdi. Her iki taraf da iletişimi sürdürme hususunda mutabık kaldı.