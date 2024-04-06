Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Hakkında Görüşmeler Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Hakkında Görüşmeler Gerçekleştirildi

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, iki ülke ve dünyanın makroekonomik durumu, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler ve küresel zorluklar hakkında samimi ve yapıcı görüşmelerde bulundu. İki taraf, ekonomik ve mali çalışma grubunda işbirliği yapma kararı aldı.

06.04.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GUANGZHOU, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkiler baş sorumlusu He Lifeng, Cuma günü ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile birkaç tur görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke lideri arasındaki önemli mutabakatın hayata geçirilmesine odaklanan taraflar, iki ülke ve dünyanın makroekonomik durumu, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler ve küresel zorluklar hakkında samimi, faydalı ve yapıcı görüşmelerde bulundu.

İki taraf, Çin-ABD ekonomik ve mali çalışma grubunda ABD, Çin ve küresel ekonominin dengeli büyümesi, finansal istikrar, sürdürülebilir finans ve kara para aklama ile mücadelede işbirliği gibi konuların ele alınmasını kararlaştırdı. Çin tarafı, ABD'nin Çin'i kısıtlayan ekonomik ve ticari tedbirlerine ilişkin ciddi endişelerini ifade ederken, üretim kapasitesi konusuna da kapsamlı şekilde yanıt verdi. Her iki taraf da iletişimi sürdürme hususunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Janet Yellen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Hakkında Görüşmeler Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
    13:42 Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

    Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

  • Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde muhalefetin arkasında tamamladı
    13:39 Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde muhalefetin arkasında tamamladı

    AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.


13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
11:11 İran’ın İsrail veya ABD’yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler
19:08 Kadın muhtar adayından ’sahte aday’ iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı Kadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:05 Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev’in ilişkisi şaşırttı Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev'in ilişkisi şaşırttı
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:29 Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede Önce düet yaptılar sonra halay çektiler Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 13:44:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Hakkında Görüşmeler Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement