Çin ve ABD İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Çin ve ABD İşbirliği Çağrısı

He Lifeng, Çin ve ABD'yi işbirliği ve çözümler bulmaya davet etti, ticaret savaşının zararlı olduğu vurgulandı.

12.05.2025 12:07
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CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin ve ABD'yi sorunlara uygun çözümler bulmaya ve işbirliği alanlarını artırmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu en üst düzey yetkili olan He, geçtiğimiz hafta sonu ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi.

İki taraf, 17 Ocak'ta iki ülke liderleri tarafından varılan önemli uzlaşının uygulanması konusunda gerçekleştirdikleri derinlemesine, samimi ve yapıcı görüşmede bir dizi önemli mutabakata vardı.

He, Çin ve ABD'nin kapsamlı ortak çıkarları ve geniş bir işbirliği alanı bulunduğunu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin de yapısı itibarıyla karşılıklı fayda ve kazan-kazan niteliğinde olduğunu söyledi.

Farklı kalkınma süreçlerine ve farklı ekonomik sistemlere sahip iki büyük ülke olan Çin ve ABD'nin, ekonomik ve ticari işbirliğinde farklılıkları olması ve anlaşmazlıklar yaşamasının olağan olduğunu belirten He, kilit öneme sahip noktanın, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı rehber olarak benimseyip sorunlara karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde uygun çözümler bulmak olduğunu vurguladı.

Ticaret savaşının kazananının olmayacağına dikkat çeken He, Çin'in ticaret savaşı istemediğini ancak bundan da korkmadığını ifade etti. He, ABD'nin Çin'in hak ve çıkarlarını ihlal etmekte ısrar etmesi durumunda, kararlılıkla misilleme yapıp duruma göre hareket edeceklerini söyledi.

Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin sürdürülmesinin, iki ülke ve halklarının temel çıkarlarına uygun olduğunu kaydeden He, bunun aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmaya da olanak sağladığını vurguladı.

He, her iki tarafı da daha fazla işbirliği fırsatı aramaya, işbirliği alanlarını genişletmeye, işbirliğinden doğan ortak faydayı artırmaya, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin yeni gelişimini sürekli olarak teşvik etmeye ve dünya ekonomisinin gelişimine daha fazla istikrar ve netlik katmaya çağırdı.

İki taraf ayrıca ekonomik ve ticari alanlardaki endişelerine ilişkin iletişimi sürdürmek üzere ekonomik ve ticari istişare mekanizması kurulması konusunda uzlaştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

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