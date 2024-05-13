Çin ve ABD, yapay zeka konulu hükümetler arası diyaloğu başlatıyor

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BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve ABD, yapay zeka konulu hükümetler arası diyaloğun ilk toplantısını 14 Mayıs'ta Cenevre'de gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre, iki tarafın da mutabık kaldığı üzere Çin ve ABD, yapay zekanın teknolojik riskleri, küresel yönetişim ve karşılıklı endişe kaynağı olan diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Bakanlığa göre toplantı, iki ülkenin liderleri arasında San Francisco zirvesinde varılan mutabakatın hayata geçirilmesi kapsamında düzenlenecek.