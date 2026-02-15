Çin ve Almanya'nın İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Çin ve Almanya'nın İşbirliği Vurgusu

Çin ve Almanya'nın İşbirliği Vurgusu
15.02.2026 15:37
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya ile stratejik işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Almanya'yı, Çin ve Avrupa arasındaki pragmatik işbirliğinin itici gücü ve iki taraf arasındaki stratejik ilişkinin istikrarının temeli olmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, bu açıklamayı cumartesi günü Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Münih'te yaptığı görüşmede dile getirdi.

Wang, Merz'e Çin liderinin samimi selamlarını iletti ve cuma günü Münih Güvenlik Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmanın, Almanya ve Avrupa'nın stratejik özerklik, kendi kendine yeterlilik ve güç arzularını yansıttığını söyledi. Wang, Çin'in, Almanya'nın bu konuda daha büyük bir rol oynamasını desteklediğini belirtti.

Çin ve Almanya'nın geniş ortak çıkarları ve güçlü tamamlayıcı avantajları olduğunu ve işbirliğinin güçlendirilmesinin her iki ülkenin pratik ihtiyaçlarına dayanan stratejik bir seçim olduğunu belirten Wang, Çin'in üst düzey açılım taahhüdünün Alman şirketlerine yatırım ve faaliyet için muazzam fırsatlar sağlayacağını ve Almanya'nın da Çinli şirketlere daha adil ve eşitlikçi bir iş ortamı sunmasını umduğunu söyledi.

Wang, Çin'in Almanya ile birlikte bir sonraki aşamadaki üst düzey görüşmelere hazırlanmaya, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmeye, üç taraflı işbirliğini keşfetmeye ve Çin-Almanya çok yönlü stratejik ortaklığını yeni bir düzeye taşımaya hazır olduğunu söyledi.

Merz ise Almanya ve Çin'in yakın ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olduğunu ve her ikisinin de ekonomik küreselleşmenin yararlarından faydalanan ve destekleyen taraflar olduğunu belirterek, iki tarafa fırsatları değerlendirmeleri, potansiyeli ortaya çıkarmaları ve işbirliğini derinleştirmeleri çağrısı yaptı. Merz, Almanya'nın korumacılığa karşı olduğunu, serbest ticareti savunduğunu ve Alman şirketlerini Çin'de yatırım ve işbirliğini artırmaya teşvik ettiğini belirtti.

Merz, Almanya'nın tek Çin politikasına bağlı olduğunu ve Çin ile üst düzey yakın temaslar kurmayı, çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesini ve Almanya-Çin ilişkilerinin daha da gelişmesini dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Çin ve Almanya'nın İşbirliği Vurgusu

Çin ve Almanya'nın İşbirliği Vurgusu
