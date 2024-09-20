Çin ve Avustralya'dan Bilim İşbirliği Taahhüdü - Son Dakika
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Çin ve Avustralya'dan Bilim İşbirliği Taahhüdü

Çin ve Avustralya, bilim ve teknoloji işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı.

20.09.2024 15:29
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KANBERRA, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Avustralya, bilim ve teknoloji konusunda daha geniş kapsamda ve daha derin düzeyde işbirliği yapma sözü verdi.

Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bir araya gelen 10. Çin-Avustralya Bilim ve Teknoloji İşbirliği Ortak Komitesi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin ile Avustralya arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliğinin sağlam bir temeli bulunduğu ve uzun bir geçmişe sahip olduğu, bunun da ikili işbirliğinin önemli bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada son on yıllık dönemlerde Çin ile Avustralya arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliğinin verimli sonuçlar verdiği ve iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir destekleyici rol oynadığı ifade edildi.

Toplantıda iki taraf iki ülkenin bilim ve teknoloji inovasyonu politikaları hakkında bilgi verdi, son yıllarda elde edilen işbirliği başarılarını gözden geçirdi ve ikili bilim ve teknoloji işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme konusunda geniş uzlaşıya vardı.

Taraflar, toplantıyı daha geniş bir kapsam ve daha derin bir düzeyde karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliği yürütmede yeni bir başlangıç noktası olarak kabul ederek hem iki ülkede hem de küresel olarak bilimsel ve teknolojik ilerlemeye ve insanların yaşamlarının iyileştirilmesine daha fazla katkıda bulunma konusunda mutabakata vardı.

Toplantıya Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Çin Bilimler Akademisi, Çin Ulusal Doğa Bilimi Vakfı, Çin'in Avustralya Büyükelçiliği, Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı, Avustralya Bilim Akademisi, Avustralya Teknolojik Bilimler ve Mühendislik Akademisi ve İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu'ndan 30'un üzerinde temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avustralya, Teknoloji, Kanberra, Kanberra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Avustralya'dan Bilim İşbirliği Taahhüdü - Son Dakika

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