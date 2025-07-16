Çin ve Avustralya'dan Yeni Ticaret Mutabakatı

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin- Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanması ve gözden geçirilmesine ilişkin iki ülke arasında mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Anlaşma salı günü düzenlenen törende Çin Başbakanı Li Qiang ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin nezaretinde Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Sekreteri Jan Adams tarafından imzalandı.

Bakanlık, 2015'te yürürlüğe giren anlaşmanın ikili ticari ve ekonomik ilişkileri önemli ölçüde geliştirdiğini ve her iki tarafa da somut faydalar sağladığını vurguladı.

2025 yılının anlaşmanın 10. yıldönümü olması nedeniyle tarafların yakın işbirliğini sürdüreceği, anlaşmanın yüksek kalitede uygulanmasına devam edeceği ve potansiyel iyileştirme ya da genişletme alanlarını belirlemek amacıyla ortak bir gözden geçirme çalışması yürüteceği ifade edildi.

Bakanlık, bu süreçle ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının daha da ilerletileceğini ve ikili ekonomik-ticari işbirliği için yüksek düzeyde kurumsal destek sağlanacağını söyledi.