Çin ve Belarus İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Belarus İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Belarus İlişkileri Güçleniyor
29.06.2026 15:54
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Xi Jinping, Belarus ile stratejik ilişkilerin ilerlemesi için işbirliği vurguladı.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Xi, Çin ve Belarus'un iki ülke arasındaki stratejik iletişimi sürdürmesi ve yüksek seviyede seyreden ikili ilişkilerin devamını teşvik ederek iki ülke halkının çıkarlarına daha fazla hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruması ve kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma süreci izlemesinde Belarus'a destek verdiklerini söyleyen Xi, Belarus'un kalkınması için el verdiğince yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Xi, iki ülkenin Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde işbirliğini ilerletmek için çeşitli sektörlerden kaynakları seferber etmesi ve çalkantılı dünyada istikrar sağlayıcı bir güç olarak rol oynamak üzere çok taraflı platformlarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Lukaşenko ise ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkı sağlayan Çin ile yaptıkları kapsamlı işbirliğinden övgüyle söz etti. Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyleyen Lukaşenko, stratejik iletişimi güçlendirmeyi, işbirliği alanlarını genişletmeyi ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesini teşvik etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Xi'nin, sorunlu bölgelerde siyasi çözüme ulaşılmasını teşvik etmek amacıyla önerdiği dört büyük küresel inisiyatife işaret eden Lukaşenko, bunun dünya barışı, istikrarı ve refahına önemli katkılar sağladığını belirtti. Lukaşenko, Belarus'un uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile yakın koordinasyonu sürdürmeye, küresel ve bölgesel barış, kalkınma ve istikrarı ortaklaşa teşvik etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Belarus, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Belarus İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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