Çin ve Belarus'tan Stratejik Ortaklık Vurgusu

MİNSK, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin ile Belarus arasındaki her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığında üst düzey gelişme kaydedildiği ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği sonuçları elde edildiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Liu, çarşamba-perşembe günleri arasında Belarus'a ziyaret gerçekleştirdi.

Liu, ziyareti sırasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov ile görüştü ve Çin-Belarus Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin 6. toplantısına eş başkanlık yaptı.

Liu, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini kararlılıkla desteklemek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki yüksek kaliteli işbirliğini teşvik edip iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Belarus ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Lukaşenko ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmaların siyasi manevralarda kullanılmasına karşı çıktıklarını belirtti. Lukaşenko, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki büyük projeleri uygulamak, yeni kaliteli üretici güçler geliştirmek ve kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerini karşılıklı olarak desteklemek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Çin-Belarus Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin 6. toplantısı çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantıda taraflar, ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, güvenlik, eğitim, kültür, gümrük denetimi ve karantina ve sanayi gibi kilit öneme sahip alanlarda işbirliği için görüş alışverişinde bulundu ve düzenlemeler yaptı.

Toplantı tutanağı imzalayan iki taraf, dijital ekonomi ve bilim ve teknoloji konularında işbirliğine yönelik anlaşmalara da imza attı. Ayrıca endüstriyel işbirliği konusunda alt komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Liu ziyareti sırasında, Çin-Belarus Sanayi Parkı gibi ikili işbirliği projelerini de denetledi.