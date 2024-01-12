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Çin ve Belçika, yeni Belçika Büyükelçiliği'nin açılışını birlikte yaptı - Son Dakika
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Çin ve Belçika, yeni Belçika Büyükelçiliği'nin açılışını birlikte yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Beijing'deki yeni Belçika Büyükelçiliği'nin açılışını birlikte gerçekleştirdi. Açılış törenine Belçika Başbakanı Alexander de Croo da katıldı. Wang, yeni büyükelçiliğin açılışı dolayısıyla Çin hükümeti adına tebriklerini iletti ve Çin-Belçika ve Çin-Avrupa ilişkilerinden beklentilerini dile getirdi. De Croo ve Lahbib ise yeni büyükelçiliğin, Belçika'nın Çin ile ilişkilerini derinleştirme iradesini yansıttığını belirtti ve AB dönem başkanlığı sürecinde Çin ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmek için hazır olduklarını ifade etti.

Çin ve Belçika, yeni Belçika Büyükelçiliği\'nin açılışını birlikte yaptı
12.01.2024 - 14:28,  Güncelleme: 14:30
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BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Perşembe günü Beijing'deki yeni Belçika Büyükelçiliği'nin açılışını birlikte yaptı. Belçika Başbakanı Alexander de Croo da açılış törenine katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, yeni büyükelçiliğin açılışı dolayısıyla Çin hükümeti adına tebriklerini sundu.

Çin kültüründe yeni bir mekanın yeni bir atmosfer yarattığına inanıldığını dile getiren Wang, Çin-Belçika ve Çin-Avrupa ilişkilerinden de beklentilerinin bu yönde olduğunu belirtti. Bakan, Belçika'nın Beijing Büyükelçiliği'nin iki ülke arasında köprü rolü oynamaya devam etmesi ve Çin ile Belçika ve AB arasındaki karşılıklı anlayışın artırılmasına, etkileşimlerin genişletilmesine ve işbirliğinin derinleştirilmesine yeni katkılarda bulunması temennisinde bulundu.

De Croo ve Lahbib ise yeni büyükelçiliğin açılmasının, Belçika'nın Çin ile ilişkilerini derinleştirme yönündeki samimi iradesini yansıttığını vurgulayarak, üstlendikleri AB dönem başkanlığını Çin ile çeşitli alanlarda diyalog ve işbirliğini güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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