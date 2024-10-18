Çin ve Brezilya İşbirliğini Artırma Çağrısı - Son Dakika
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Çin ve Brezilya İşbirliğini Artırma Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya heyetiyle görüşerek işbirliğini derinleştirmeye davet etti.

18.10.2024 12:43
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BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Devlet Başkanı Özel Kalemi Rui Costa'nın başkanlık ettiği üst düzey Brezilya heyetiyle başkent Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Brezilya'nın, doğu ve batı yarı kürelerindeki en büyük gelişmekte olan ülkeler olduğunu ve birbirini büyük oranda tamamlayan ekonomilere, birbiriyle uyumlu kalkınma stratejilerine ve ortak yönetişim kavramlarına sahip olduğunu belirtti.

Wang, yeni koşullar altında Çin ile Brezilya arasındaki çok yönlü stratejik işbirliğinin, sadece iki halkın uzun vadeli ve temel çıkarlarına hizmet etmekle kalmadığını, aynı zamanda Küresel Güney'deki ülkelerin dayanışma ve koordinasyonuna iyi bir örnek teşkil ettiğini de ifade etti.

Çin'in Brezilya'yla ilişkilerine büyük önem verdiğini ve Brezilya'nın kalkınma beklentileriyle ilgili güvenlerinin tam olduğunu kaydeden Wang, Brezilya'yla diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü, üst düzey etkileşimleri yoğunlaştırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek, stratejik işbirliğini artırmak ve birlikte ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere bir fırsat olarak kullanmak için Brezilya çalışmayla hazır olduklarını belirtti.

Costa ve diğer heyet üyeleri, Brezilya'nın ekonomi, ticaret, finans, altyapı, yeşil dönüşüm, yeniden sanayileşme ve bilim ve teknoloji inovasyonu gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinde daha somut sonuçlar için gayret göstermeye istekli olduğunu söyledi.

Heyet, Brezilya tarafının iki ülkenin stratejik ilişkisini artırmaya ve ikili kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye çıkarmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Küresel yönetişimin iyileştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunan iki taraf, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını ve uluslararası eşitlik ve adaleti koruma ve günümüzün çalkantılı dünyasında önemli bir istikrar gücü haline gelme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

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