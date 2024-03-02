Çin ve Endonezya, terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti

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BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, başkent Beijing'de Endonezya Ulusal Terörle Mücadele Kurumu Başkanı Rycko Amelza Dahniel ile bir araya geldi. Cuma günü gerçekleştirilen görüşmede iki taraf, terörle mücadele konusunda işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Çin-Endonezya ilişkilerinin gelişiminin, iki devlet başkanının stratejik kılavuzluğunda güçlü bir ivme sergilediğini kaydeden Wang, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıları uygulamak ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni hayata geçirmek üzere Endonezya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, iki ülkenin terörle mücadele işbirliği mekanizmasını güçlendirmesi, terörle mücadele kapasitesi inşası ve uluslararası terörle mücadele meselelerinin iletişim ve koordinasyonunda işbirliğini teşvik etmesi, kolluk kuvvetlerinin güvenliği konusunda tatbiki işbirliğini derinleştirmesi ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Endonezya topluluğunun inşasını bir üst seviyeye çıkarması gerektiğini belirtti.

Rycko ise iki ülke arasındaki terörle mücadele işbirliğinin genel seviyesini iyileştirmek üzere Çin'le tatbiki işbirliğini artırmaya istekli olduklarını ifade etti.