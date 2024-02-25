Çin ve Fransa'da Yuyuan Bahçesi Fener Fuarı Gösterisi - Son Dakika
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Çin ve Fransa'da Yuyuan Bahçesi Fener Fuarı Gösterisi

Çin ve Fransa\'da Yuyuan Bahçesi Fener Fuarı Gösterisi

Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miraslarından biri olan Yuyuan Bahçesi'ndeki fener fuarı, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Fener Festivali kutlamaları arasında önemli bir kültürel etkinlik olarak yer alıyor. Bu yılki fuarın teması, antik edebiyat eseri olan Shan Hai Jing'den esinlenen ve 2023 versiyonunun devamı niteliğinde olan 'Dağların ve Denizlerin Macerası' olarak belirlendi. Aynı zamanda Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı olan 2024'te, Paris'te de Yuyuan Bahçesi fener fuarı gösterisi düzenlendi.

25.02.2024 15:52  Güncelleme: 15:54
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BEİJİNG, 25 Şubat -- Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miraslarından biri olan Yuyuan Bahçesi'ndeki fener fuarı, 1995'ten bu yana Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Fener Festivali kutlamaları arasında önemli bir kültürel etkinlik olarak yer alıyor.

Bu yılki fuarın teması, antik edebiyat eseri olan Shan Hai Jing'den (Dağlar ve Denizler Klasiği) esinlenen ve 2023 versiyonunun devamı niteliğinde olan "Dağların ve Denizlerin Macerası" olarak belirlendi.

Çin ay takviminin ilk ayının 15. günü olan Fener Festivali bu yıl 24 Şubat'a denk geldi.

Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü olan 2024 yılı aynı zamanda Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı olarak belirlenmişti.

Bu kapsamda, Paris'te de Yuyuan Bahçesi fener fuarı gösterisi düzenlendi. Fuarda hem Çin'in fenerlerinin güzelliği hem de Çin'in antik edebiyatından Shan Hai Jing'in (Dağlar ve Denizler Klasiği) cazibesi sergilendi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Fransa'da Yuyuan Bahçesi Fener Fuarı Gösterisi - Son Dakika

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