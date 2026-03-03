Çin ve Fransa'dan Ortadoğu için işbirliği çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Fransa'dan Ortadoğu için işbirliği çağrısı

03.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Fransa ile Ortadoğu'daki gerilimin düşürülmesi için işbirliği istedi.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa'nın Ortadoğu'daki gerilimin düşürülmesini teşvik etmek ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ortaklaşa korumak üzere Çin'le çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Wang görüşmede Fransa'ya mevcut gelişmeler karşısında nesnel ve adil bir tutum takınma ve serinkanlı ve rasyonel bir yaklaşım sergileme çağrısında bulundu.

Görüşme sırasında Fransa'nın Ortadoğu'daki mevcut gelişmelere yönelik tutumu hakkında bilgi veren Barrot, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Fransa ve Çin'in, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik özel sorumlulukları olduğunu vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı askeri eylemde Güvenlik Konseyi'nin ne görüşünün ne de onayının alındığını hatırlatan Barrot, tüm tarafların artık gerilimin düşürülmesi ve İran'ın nükleer programı konusunun ve diğer konuların müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Çin'in İran'la ve Körfez bölgesindeki ülkelerle iyi ilişkileri olduğunu kaydeden Barrot, bölgedeki gerilimin azaltılmasında olumlu rol oynamak üzere Çin'le çalışmayı temenni ettiklerini söyledi.

Wang ise Çin'in ilkeli tutumunu yineledi ve uluslararası toplumun, uluslararası hukuku ihlal eden her türlü eyleme karşı çıkması ve çifte standart uygulamaması gerektiğini vurguladı.

Wang, büyük ülkelerin askeri üstünlüklerini kullanarak diğer ülkelere karşı keyfi saldırılar düzenlememesi ve dünyanın güçlünün zayıfı ezdiği orman kanunları düzenine geri dönmemesi gerektiğini belirtti.

Wang, İran'ın nükleer programı konusuyla ilgili nihayetinde siyasi ve diplomatik çözüm yoluna girilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Fransa'dan Ortadoğu için işbirliği çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:57:02. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Fransa'dan Ortadoğu için işbirliği çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.