Çin ve İngiltere İşbirliği Vurgusu

Güncel

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, konuk İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve çıkarları iç içe geçmiş dünyanın büyük ekonomileri olduğunu kaydederek, iki ülke liderinin çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğinin artırılması konusunda önemli uzlaşıya vardığını ve ikili ilişkilerin nasıl gelişeceğini belirlediklerini söyledi.

Ding, Çin'in stratejik ve uzun vadeli bir perspektifle daha istikrarlı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ikili ilişki geliştirerek ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin yükseltilmesini teşvik ederek, iki ülke ve halka daha fazla fayda sağlamak ve dünya barışı ile refahına daha fazla ivme kazandırmak üzere İngiltere'yle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Lammy ise İngiltere'nin yeni hükümetinin yapıcı diyaloğu güçlendirmek, samimi iletişimde bulunmak, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek, karşılıklı saygıya dayalı tutarlı bir ikili ilişki için çalışmak ve küresel zorluklarla birlikte mücadele etmek üzerre Çin ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.