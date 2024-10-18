Çin ve İngiltere İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve İngiltere İşbirliği Vurgusu

Çin ve İngiltere, stratejik işbirliği ve liderler arası etkileşimi artırma konusunda uzlaştı.

18.10.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, konuk İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve çıkarları iç içe geçmiş dünyanın büyük ekonomileri olduğunu kaydederek, iki ülke liderinin çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğinin artırılması konusunda önemli uzlaşıya vardığını ve ikili ilişkilerin nasıl gelişeceğini belirlediklerini söyledi.

Ding, Çin'in stratejik ve uzun vadeli bir perspektifle daha istikrarlı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ikili ilişki geliştirerek ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin yükseltilmesini teşvik ederek, iki ülke ve halka daha fazla fayda sağlamak ve dünya barışı ile refahına daha fazla ivme kazandırmak üzere İngiltere'yle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Lammy ise İngiltere'nin yeni hükümetinin yapıcı diyaloğu güçlendirmek, samimi iletişimde bulunmak, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek, karşılıklı saygıya dayalı tutarlı bir ikili ilişki için çalışmak ve küresel zorluklarla birlikte mücadele etmek üzerre Çin ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve İngiltere İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 05:38:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve İngiltere İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.