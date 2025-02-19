Çin ve İtalya Enerji İşbirliği Anlaşması İmzaladı

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BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Demir-Çelik Araştırma Enstitüsü Grubu (CISRI) ve İtalyan çok uluslu şirketi RINA, yeni enerji alanındaki teknolojik inovasyonlara yönelik işbirliğini güçlendirmek amacıyla salı günü Beijing'de işbirliği anlaşması imzaladı.

İki tarafın kilit öneme sahip enerji sektörleri ve kritik önemdeki malzeme teknolojisi ihtiyaçlarına odaklanmasını öngören anlaşma kapsamında ileri malzemelerin araştırılması, değerlendirilmesi ve mühendislik uygulamalarına yoğunlaşacak bir uluslararası işbirliği platformu kurulacak.

Taraflar ayrıca yeni enerji malzeme teknolojilerinin tüm yaşam döngüsüne yönelik entegre çözümleri geliştirmek için teknik danışmanlık gibi alanlarda işbirliğini derinleştirecek.

Bu girişimler, Çin'in temiz, düşük karbonlu, güvenli ve verimli bir enerji sistemi kurma çabalarını desteklemek ve yeni enerji sektörünün yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek üzere tasarlandı.

Yüksek teknoloji işletmesi Çin Demir-Çelik Araştırma Enstitüsü Grubu, ileri malzeme geliştirme, metalürjik süreç inovasyonu ve mühendislik hizmetlerinde uzmanlaşmış durumda. Malzeme teknolojisinin ilerletilmesini ve endüstriyel iyileştirmeyi hedefleyen işletme, bu kapsamda havacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörlere hizmet veriyor.

Çok uluslu İtalyan şirketi RINA ise enerji, denizcilik, sertifikasyon ve taşımacılık gibi birçok alanda hizmet sunuyor. Şirket, teknik uzmanlığı, stratejik görünümü ve proje deneyimiyle sektörde büyük saygı görüyor.