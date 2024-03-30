Çin ve Kazakistan, 2024 Kazakistan turizm yılının açılış törenine tebrik mesajları gönderdi - Son Dakika
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Çin ve Kazakistan, 2024 Kazakistan turizm yılının açılış törenine tebrik mesajları gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin'de 2024 Kazakistan turizm yılının açılış törenine tebrik mesajları gönderdi. İki lider, iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğu yeniden canlandıran ve iki halk arasındaki anlayışı artıran kültürel etkileşimler ve turizm işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Kazakistan'ın turistik potansiyeline dikkat çekerek, Çinli turistlerin ülkeyi daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla bir dizi turizm yılı etkinliği düzenleneceği belirtildi.

30.03.2024 14:08
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BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin'de 2024 Kazakistan turizm yılının açılış törenine tebrik mesajları gönderdi.

Xi, Cuma günü gönderdiği mesajında, Çin ve Kazakistan'ın iyi komşular, iyi dostlar ve iyi ortaklar olduğunu, iki halkın uzun bir etkileşim ve antik İpek Yolu üzerindeki iki farklı medeniyet olarak iki ülkenin karşılıklı öğrenme geçmişine sahip olduğunu söyledi.

"İpek Yolu hattında bir ekonomik kuşak" oluşturma fikrini 2013 yılında Kazakistan'da önerdiğini hatırlatan Xi, son on yıllık dönemde her iki ülkenin Kuşak ve Yol İnisiyatifi başta olmak üzere çeşitli alanlarda, iki halka fayda sağlayan ve iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğu yeniden canlandıran verimli işbirliğinde bulunduğunu belirtti.

Kültürel etkileşimler ve turizm işbirliğinin, iki halk arasındaki anlayışın artırılmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Xi, son yıllarda karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yürürlüğe girmesi, karşılıklı olarak kültür merkezlerinin kurulmasına yönelik anlaşmanın imzalanması, Luban Atölyeleri'nin faaliyete geçmesi ve sık sık gençlik etkileşimlerinin gerçekleşmesinin de ortaya koyduğu üzere iki ülke arasındaki halklar arası etkileşimlerin artış eğiliminde olduğunu ifade etti.

Xi, iki tarafı da Çin'deki 2024 Kazakistan turizm yılını, turizm alanındaki işbirliğini derinleştirme, sınır ötesi seyahatleri arttırma, ikili ilişkilerde gelecek "altın 30 yılı" kucaklamak üzere dostluklarını ileri taşıma ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Kazakistan topluluğu inşasına yeni katkılarda bulunmak üzere bir fırsat olarak değerlendirme çağrısı yaptı.

Tokayev ise mesajında, Kazakistan ve Çin'in derinleşen siyasi güvene ve çeşitli alanlarda verimli işbirliğine sahip dost komşular olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin gelecekteki "altın 30 yılını" geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Tokayev, Kazakistan'ın köklü tarihi ve kültürü, çok sayıda tarihsel kalıntısı, etkileyici doğal güzellikleri ve misafirperver halkıyla, Çinli turistler için en popüler turistik destinasyonlardan biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Tokayev, ülkesinin Çinli turistlerin Kazakistan'ı daha iyi anlamalarını sağlamak, Çin-Kazakistan dostluğunu nesilden nesile daha da pekiştirmek ve iki ülke arasındaki daimi kapsamlı stratejik ortaklığa yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak amacıyla bir dizi turizm yılı etkinliği düzenleyeceğini söyledi.

Çin'de 2024 Kazakistan turizm yılı, Cuma günü Beijing'de Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatıldı.

Kaynak: Xinhua

Kazakistan, Xi Jinping, Turizm, Politika, Güncel, Son Dakika

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