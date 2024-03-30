Çin ve Kazakistan, 2024 Kazakistan turizm yılının açılış törenine tebrik mesajları gönderdi

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin'de 2024 Kazakistan turizm yılının açılış törenine tebrik mesajları gönderdi.
Xi, Cuma günü gönderdiği mesajında, Çin ve Kazakistan'ın iyi komşular, iyi dostlar ve iyi ortaklar olduğunu, iki halkın uzun bir etkileşim ve antik İpek Yolu üzerindeki iki farklı medeniyet olarak iki ülkenin karşılıklı öğrenme geçmişine sahip olduğunu söyledi.
"İpek Yolu hattında bir ekonomik kuşak" oluşturma fikrini 2013 yılında Kazakistan'da önerdiğini hatırlatan Xi, son on yıllık dönemde her iki ülkenin Kuşak ve Yol İnisiyatifi başta olmak üzere çeşitli alanlarda, iki halka fayda sağlayan ve iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğu yeniden canlandıran verimli işbirliğinde bulunduğunu belirtti.
Kültürel etkileşimler ve turizm işbirliğinin, iki halk arasındaki anlayışın artırılmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Xi, son yıllarda karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yürürlüğe girmesi, karşılıklı olarak kültür merkezlerinin kurulmasına yönelik anlaşmanın imzalanması, Luban Atölyeleri'nin faaliyete geçmesi ve sık sık gençlik etkileşimlerinin gerçekleşmesinin de ortaya koyduğu üzere iki ülke arasındaki halklar arası etkileşimlerin artış eğiliminde olduğunu ifade etti.
Xi, iki tarafı da Çin'deki 2024 Kazakistan turizm yılını, turizm alanındaki işbirliğini derinleştirme, sınır ötesi seyahatleri arttırma, ikili ilişkilerde gelecek "altın 30 yılı" kucaklamak üzere dostluklarını ileri taşıma ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Kazakistan topluluğu inşasına yeni katkılarda bulunmak üzere bir fırsat olarak değerlendirme çağrısı yaptı.
Tokayev ise mesajında, Kazakistan ve Çin'in derinleşen siyasi güvene ve çeşitli alanlarda verimli işbirliğine sahip dost komşular olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin gelecekteki "altın 30 yılını" geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.
Tokayev, Kazakistan'ın köklü tarihi ve kültürü, çok sayıda tarihsel kalıntısı, etkileyici doğal güzellikleri ve misafirperver halkıyla, Çinli turistler için en popüler turistik destinasyonlardan biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Tokayev, ülkesinin Çinli turistlerin Kazakistan'ı daha iyi anlamalarını sağlamak, Çin-Kazakistan dostluğunu nesilden nesile daha da pekiştirmek ve iki ülke arasındaki daimi kapsamlı stratejik ortaklığa yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak amacıyla bir dizi turizm yılı etkinliği düzenleyeceğini söyledi.
Çin'de 2024 Kazakistan turizm yılı, Cuma günü Beijing'de Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çin ve Kazakistan, 2024 Kazakistan turizm yılının açılış törenine tebrik mesajları gönderdi - Son Dakika
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olanlar Adıyaman eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir.
Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı.
Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Microsoft'un proje için büyük bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. Yapay zeka destekli olan bu veri merkezi, 2028 yılında tamamlanacak ve yapay zeka çiplerine yer verecek. Bu proje, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?