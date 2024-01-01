Çin ve Kuzey Kore, 2024\'ü Dostluk Yılı ilan etti

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada 2024 yılını Çin- Kuzey Kore Dostluk Yılı ilan etti. Bu çerçevede 2024'te bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi ile Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim söz konusu açıklamayı, karşılıklı yeni yıl kutlama mesajlarında yaptı.

Xi mesajında, Çin ve Kuzey Kore'nin dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı dost iki komşu ülke olduğuna dikkat çekerken, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun iki parti ve iki ülkenin önceki liderleri tarafından kurulduğunu, devrimci mücadele temelinde güçlendiğini ve sosyalist yapının inşa sürecinde sürekli derinleştiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostane işbirliğinin son yıllarda ortak çabalarla yeni bir tarihi döneme girdiğini belirtti.

Xi, iki tarafın yakın stratejik iletişimi sürdürdüğünü, tatbiki işbirliğini artırdığını, çok taraflı uluslararası meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirdiğini, ikili ilişkilerin gelişmesi için sürekli çaba gösterdiğini, iki ülkenin ortak çıkarlarını koruduğunu ve bölgesel barış ve istikrarın sürmesini sağladığını kaydetti.