 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin ve Kuzey Kore, 2024'ü Dostluk Yılı ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Kuzey Kore, 2024'ü Dostluk Yılı ilan etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2024 yılını Çin-Kuzey Kore Dostluk Yılı ilan etti. İki lider, karşılıklı yeni yıl kutlama mesajlarında bu açıklamayı yaptı. Xi, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun sürekli derinleştiğini ve işbirliğinin yeni bir tarihi döneme girdiğini belirtti.

Çin ve Kuzey Kore, 2024\'ü Dostluk Yılı ilan etti
01.01.2024 - 11:24,
Abone Ol

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada 2024 yılını Çin- Kuzey Kore Dostluk Yılı ilan etti. Bu çerçevede 2024'te bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi ile Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim söz konusu açıklamayı, karşılıklı yeni yıl kutlama mesajlarında yaptı.

Xi mesajında, Çin ve Kuzey Kore'nin dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı dost iki komşu ülke olduğuna dikkat çekerken, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun iki parti ve iki ülkenin önceki liderleri tarafından kurulduğunu, devrimci mücadele temelinde güçlendiğini ve sosyalist yapının inşa sürecinde sürekli derinleştiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostane işbirliğinin son yıllarda ortak çabalarla yeni bir tarihi döneme girdiğini belirtti.

Xi, iki tarafın yakın stratejik iletişimi sürdürdüğünü, tatbiki işbirliğini artırdığını, çok taraflı uluslararası meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirdiğini, ikili ilişkilerin gelişmesi için sürekli çaba gösterdiğini, iki ülkenin ortak çıkarlarını koruduğunu ve bölgesel barış ve istikrarın sürmesini sağladığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, DOST Partisi, Kuzey Kore, Kore, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kuzey Kore, 2024'ü Dostluk Yılı ilan etti - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çin ve Kuzey Kore, 2024'ü Dostluk Yılı ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement