Çin ve Macaristan, ikili ilişkileri geliştirme konusunu ele aldı

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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Beijing'de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelerek daha yakın ikili ilişkiler geliştirme konusunu ele aldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, karşılıklı saygı ve faydaya dayanan Çin-Macaristan ilişkilerinin, çeşitli alanlardaki aktif etkileşim ve işbirliği sayesinde sağlam bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü belirtti.

Bu yılın Çin ile Macaristan arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu ve ikili ilişkilerin önemli yeni fırsatlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Wang, Macaristan ile yakın teması sürdürmeye, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmeye ve ikili ilişkileri daha yüksek bir seviyeye taşımaya istekli olduklarını söyledi.

Macaristan'ın müdahale ve baskılara rağmen Çin ile işbirliğini derinleştirme yönünde kararlılık göstermesini takdir ettiklerini belirten Wang, Çin ile Macaristan arasında çeşitli alanlardaki verimli ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin sadece iki halkın yararına olmakla kalmadığını, aynı zamanda Çin'in Avrupa için zorluktan ziyade fırsat, rakipten ziyade ortak olduğunu güçlü şekilde kanıtladığını belirtti.

Macaristan'ın yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralacağını hatırlatan Wang, Macaristan'ın AB'yi Çin'in kalkınmasına daha akılcı ve dostane bakmaya teşvik etmesi, Çin'e karşı daha aktif ve faydacı bir politika izlemesi, Çin ve Avrupa arasındaki stratejik iletişimi güçlendirmesi ve Çin-AB ilişkilerinin sürekli, istikrarlı ve sağlıklı gelişimini desteklemesi temennisinde bulundu.

Szijjarto ise "bağların koparılmasına ve tedarik zincirlerinin kesilmesine" karşı olduklarını ifade ederken, Çin'i bir tehdit olarak görmenin fırsatları kaçırmak anlamına geleceğine ve Çin'e bir ortak olarak muamele etmenin doğru tercih olduğuna her zaman inandıklarını söyledi.

Macar bakan, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki kilit projelerin inşasını teşvik etmeye, Macaristan ile Çin arasında çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini biteviye şekilde derinleştirmeye, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmaya ve AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam gelişimini desteklemeye istekli olduklarını ifade etti.