Çin ve Malezya, diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutluyor

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Malezya Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü vesilesiyle Cuma günü birbirlerine tebrik mesajı gönderdi.

Xi, Çin ve Malezya'nın bin yıllık dostluğa sahip iki komşu, kalpleri birbirine bağlı iki dost ve kazan-kazan işbirliği yapan ortaklar olduğunu ifade etti.

İki ülkenin yarım asırdır her daim birbirlerine samimiyetle davrandığını, dayanışma içinde birbirlerini desteklediğini ve kalkınma arayışını birlikte sürdürdüğünü belirten Xi, Çin-Malezya ilişkilerinin bölge ülkeleri arasında her zaman ön sıralarda yer aldığını vurguladı.

Xi, iki tarafın 2023 yılında ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunu birlikte inşa etme yönünde mutabakata vardığını ve bunun ikili ilişkilerde yeni bir tarihi aşamayı başlattığını belirtti.

Çin-Malezya ilişkilerinin yeni bir tarihi başlangıç noktasına eriştiğini vurgulayan Xi, iki halka daha çok fayda sağlamak, bölgesel refah ve istikrara daha büyük katkılarda bulunmak ve Çin-Malezya ilişkilerinin gelecek 50 parlak yılını birlikte başlatmak için ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunun inşasına rehberlik etmek üzere Kral Sultan İbrahim ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sultan İbrahim ise 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Malezya ve Çin'in her zaman birbirlerine saygı ve güven duyduklarını, ayrıca ikili ilişkilerin sürekli yeni gelişme kaydettiğini belirtti.

Malezya Kralı, 2013 yılında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasından bu yana ekonomi ve ticaret, yatırım, kültür ve halklar arası etkileşim alanlarında ikili işbirliği ve etkileşimlerin daha da derinleşip genişlediğini vurguladı.

Sultan İbrahim, diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünün ortaklaşa kutlanması vesilesiyle, iki halka refah ve fayda sağlamak üzere Malezya'nın her zaman Çin ile el ele çalışacağını ifade etti.