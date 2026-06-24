Çin ve Rusya BRICS\'te Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

YENİ DELHİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Wang ve Şoygu, 16. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunuyor.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi direktörü olan Wang salı günkü görüşmede, iki ülkenin mayıs ayında iki ortak bildiri imzaladığını hatırlatarak, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, kapsamlı stratejik koordinasyonu güçlendirmek, iki ülkenin kalkınma ve yeniden canlanma sürecini hızlandırmak ve Çin ve Rusya'nın insanlığın barışçıl kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlamak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Uluslararası toplumun çok taraflılığı uygulaması, eşitlik ve adaleti savunması ve barış ve güvenliği teşvik etmesinde önemli bir platform işlevi gören BRICS'in üstlendiği role dikkat çeken Wang, Çin ve Rusya'ya BRICS mekanizmasının güçlendirilip genişletilmesine yönelik koordinasyon ve işbirliğini artırma ve bu mekanizmayı Küresel Güney'in öncü güçlerinden biri haline getirme çağrısında bulundu.

Wang, toplantının BRICS ülkeleri arasındaki uzlaşıya odaklanması, güvenlik sorunlarını ele alması, güvenlik ortamını koruması, çalkantılı dünyaya daha fazla kesinlik ve daha fazla "BRICS katkısı" sağlaması gerektiğini ifade etti.

Şoygu ise Rusya ve Çin liderlerinin sürdürdüğü yakın etkileşimin ikili ilişkilerin sürdürülebilir gelişiminin temel güvencesi olduğunu belirterek, bunun iki ülke arasındaki benzersiz ve üst düzey ilişkiyi gösterdiğini söyledi.

Şoygu, güvenlik alanında dış güçlerin müdahale ve sızma girişimlerine karşı koymak ve Japonya'nın yeniden militarize olma çabalarına karşı çıkmak amacıyla iki ülke arasında karşılıklı güvenin derinleştirilmesi ve yakın işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Şoygu, bölgede ve dünyada barış ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere BRICS gibi çok taraflı mekanizmalarda Çin ile stratejik koordinasyonu artırmaya hazır olduklarını kaydetti.