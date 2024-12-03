Çin ve Sanofi Görüşmesi

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng, Fransız ilaç devi Sanofi'nin yönetim kurulu başkanı Frédéric Oudéa ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 3 Aralık 2024. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)