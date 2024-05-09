Çin ve Sırbistan, Ortak Geleceğe Yönelik İşbirliği Kararı Aldı

Güncel

BELGRAD, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çarşamba günü Belgrad'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğunun inşasına ilişkin ortak bildiri imzaladı. Ortak bildiride iki ülke, Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirme ve yükseltme kararı aldı.