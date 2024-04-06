Çin ve Tayland Uzay Araştırmalarında İşbirliği Yapacak

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BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Tayland, Cuma günü Beijing'de imzalanan iki mutabakat zaptı çerçevesinde uzayın keşfi ve barışçıl kullanımının yanı sıra Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu alanlarında işbirliği yapacak.

Mutabakat zaptları, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile Tayland Yüksek Öğrenim, Bilim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı arasında imzalandı.

Çin'in 2026 yılında fırlatılacak Chang'e-7 Ay keşif görevinde, Tayland tarafından geliştirilen ve kozmik radyasyon ile uzay havasını Ay perspektifinden gözlemlemek üzere tasarlanan bir küresel uzay hava izleme cihazı da yer alacak. Böylece Tayland'a ait bir bilimsel aygıt ilk kez Dünya yörüngesinden derin uzaya girmiş olacak.

Çin'in 2028 yılında fırlatılacak Chang'e-8 aracı, uluslararası işbirliği için 200 kilogramlık yük kapasitesi sunarken, Ay yüzeyi operasyon robotları ve bilimsel yükler için Tayland'dan yapılan çok sayıda başvuru şu anda değerlendirme aşamasında.

Mutabakat zaptlarına göre Çin ve Tayland, ortak uzay projeleri, bilimsel etkileşim programları ve personel değişim programları uygulamak, veri ve bilgi alışverişinde bulunmak ve çeşitli işbirlikleri kurmak suretiyle uzay araştırmaları, uzay uygulamaları ve uzayda kapasite inşası alanlarında işbirliğini güçlendirecek.

İki ülke, ilgili araştırmaları yürütecek ve Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun modeli, mühendislik uygulaması, işletimi ve uygulamasına ilişkin bir plan taslağı hazırlayacak.

Mutabakat zaptlarına göre başka ülkeler, uluslararası kuruluşlar, araştırma enstitüleri, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve bilim insanları da Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu programına katılarak ortak uzay araştırmalarından istifade edebilecek.

CNSA Ay Keşif ve Uzay Mühendisliği Merkezi Direktörü Guan Feng, "Küresel işbirliği açısından bakarsak, Çin 10'dan fazla ülke ve uluslararası örgütle işbirliği anlaşmaları imzaladı. İnsanlık için Ay yüzeyinde bilimsel araştırma tesislerini ortaklaşa inşa etmek üzere tartışmalara, yapım ve paylaşım sürecine daha fazla ülke ve uluslararası örgütün katılımından memnuniyet duyarız" dedi.