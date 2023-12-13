Çin ve Vietnam, ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için anlaştı

HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Vietnam, Salı günü stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşası konusunda mutabakata vardı.

İki parti ve ülke arasındaki ilişkilerin yeni konumunu açıklayan taraflar, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının derinleştirilmesi temelinde stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunu inşa etme konusunda anlaştı.

Söz konusu duyuru, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Vietnam'a devam etmekte olan resmi ziyareti esnasında yapıldı.