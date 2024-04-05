Çin ve Vietnam, ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için çalışmaya devam edecek

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NANNİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, geçen yıl iki partinin en üst düzey liderlerinin stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşasını ortaklaşa duyurmalarından bu yana Çin-Vietnam ilişkilerinin hızlı bir gelişme kaydettiğini belirtti. Wang bu gelişmenin, "Hem yoldaş hem kardeş olduğumuzdan, Vietnam ve Çin arasındaki dostluk son derece derindir" sözüne yeni bir anlam kazandırdığını ifade etti.

Çin'in komşuluk diplomasisinde Vietnam'ı daima bir öncelik olarak kabul ettiğini söyleyen Wang, iki partinin en üst düzey liderleri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek, ikili etkileşim ve işbirliği için sağlam planlar yapmak ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını yeni bir seviyeye taşımak için Vietnam ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa etmeye yönelik altı maddelik öneriye her iki tarafın da odaklanması ve çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyleyen Wang, bu alanlar arasında üst düzey stratejik iletişimin güçlendirilmesi, kalkınma stratejilerinin uyumlanmasının hızlandırılması, ayrıca ekonomik ve ticari yatırım, dijital ekonomi, yeşil kalkınma, yeni enerji ve önemli mineraller alanlarında işbirliğinin genişletilmeye devam edilmesini sıraladı.

Her iki tarafa da uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa koruma ve müşterek çıkarları ilgilendiren başlıca konularda birbirlerini desteklemeye devam etme çağrısı yapan Wang, bölgede kamp cepheleşmesi faaliyetlerine ve bölgesel barış ve istikrarı baltalamak üzere çeşitli "küçük çevrelerin" bir araya getirilmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bui Thanh Son ise Vietnam'ın komşu, yoldaş ve kardeş bir ülke olarak Çin'in kalkınma sürecini desteklediğini ve dış ilişkilerinde Çin'i her zaman en önemli öncelik ve stratejik tercih olarak gördüğünü söyledi.

Vietnamlı bakan, Çin ile yakın koordinasyonu sürdürmeye, ekonomik ve ticari yatırımları artırmaya, alt ulusal işbirliğini derinleştirmeye, Vietnam-Çin dostluğunu aktif şekilde teşvik etmeye, stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip bir Vietnam-Çin topluluğu inşa etmeye ve iki halka daha çok fayda sağlamaya istekli olduklarını ifade etti.

Bui Thanh Son, iki ülke arasındaki üst düzey mutabakatı hayata geçirmek, farklılıkları düzgün şekilde yönetmek, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları konusunda denizcilik işbirliği ve istişaresini aktif şekilde teşvik etmek ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanlarına giren diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu.