Çin, Xinjiang\'da Doğalgaz Boru Hattı Projesine Başladı

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URUMQİ, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kuqa şehrinde Cuma günü bir doğalgaz boru hattı projesinin inşasına başlandı.

Üç aşamada gerçekleştirilecek ve toplam 2.108 kilometre uzunluğa sahip projenin devam etmekte olan ilk aşaması 616 kilometreyi kapsayacak.

Doğalgaz boru hattı ağı, 2025 yılında tamamlandığında Kashgar, Aksu ili, Bayingolin Moğol Özerk İli ve diğer illeri kapsayan dokuz ilçe ve şehri birbirine bağlayacak. PetroChina Tarim Petrol Sahası Şirketi yetkilisi Chang Guichuan'a göre, bu sayede şu anda 27 milyon metreküp olan Xinjiang'ın güneyindeki maksimum günlük gaz tedarik kapasitesi 58 milyon metreküpe yükselecek.

Tarim Petrol Sahası'ndaki gaz tedarik ağının sürekli genişlemesiyle, gaz tedarik kapasitesi sürekli olarak geliştirildi. Halihazırda, Xinjiang'ın güneyindeki beş vilayetin tüm büyük şehir ve kasabalarını kapsayan 4.700 kilometrenin üzerinde doğalgaz boru hattı inşa edilmiş durumda.

Bu boru hatlarının yıllık gaz tedarik kapasitesi kademeli olarak 6 milyar metreküpe yükseldi ve Xinjiang'ın güneyine kümülatif gaz tedariki 59 milyar metreküpü aşarak farklı etnik gruplardan 8 milyondan fazla insana fayda sağladı.

Doğalgaz boru hattı projesinin Tarim Havzasını dolaşması ve Xinjiang'ın güneyindeki insanların geçim kaynaklarına ve işletmelerin üretim faaliyetlerine güçlü bir destek sağlaması bekleniyor.