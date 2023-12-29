 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, 2024 yılında yabancı yatırım çekmek için önlem paketi hazırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, 2024 yılında yabancı yatırım çekmek için önlem paketi hazırlayacak

Çin, yabancı yatırım çekme çabalarını artırmak için 2024 yılında bir önlem paketi hazırlayacak. Çin'in yabancı işletmelerin ülkeye yatırım yaparken karşılaştıkları sorunları çözmek için çalışacağı belirtilirken, imalat sektöründeki kısıtlamaların kaldırılacağı ve hizmet sektörünün dışa açılacağı ifade edildi. Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımların yılın ilk 11 ayında tarihsel olarak yüksek bir seviyede kaldığı kaydedildi.

Çin, 2024 yılında yabancı yatırım çekmek için önlem paketi hazırlayacak
29.12.2023 - 12:08,  Güncelleme: 12:12
Abone Ol

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin, yabancı yatırım çekme çabalarını artırmak için 2024 yılında bir önlem paketi hazırlayacak.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun yabancı yatırım kullanımı ve dışa yönelik yatırım departmanı başkanı Zheng Chiping, Çin'in yabancı işletmelerin ülkeye yatırım yaparken karşılaştıkları mevcut sorunları çözmek için çalışacağını ifade etti.

Zheng, Xinhua ile yaptığı söyleşide, Çin'in imalat sektöründeki yabancı yatırımlara yönelik tüm kısıtlamaları kaldıracağını ve hizmet sektörünü dışa açmaya devam edeceğini belirtti.

Resmi verilere göre, Çin anakarasına yapılan doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk 11 ayında 1,04 trilyon yuan (yaklaşık 146,53 milyar ABD doları) olarak gerçekleşerek, dünya genelinde sınır ötesi yatırımların durgun seyrettiği bir ortamda tarihsel olarak yüksek bir seviyede kaldı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 2024 yılında yabancı yatırım çekmek için önlem paketi hazırlayacak - Son Dakika


12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:18:18. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, 2024 yılında yabancı yatırım çekmek için önlem paketi hazırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement