Çin, Yangtze Nehri ekonomik kuşağında en büyük LNG depolama üssünü tamamladı

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NANJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) bir yan kuruluşu Çin'in en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama üssünün inşasını tamamladı. Şirketin bu hamlesi, Yangtze Nehri ekonomik kuşağında enerji güvenliğini sağlamayı ve yeşil büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yancheng şehrinde bulunan üste 2,5 milyon metreküplük birleşik LNG depolama kapasitesine sahip bir grup gaz tankının bulunduğu belirtildi.

Üs, her biri 220.000 metreküp depolama kapasiteli dört ve her biri 270.000 metreküp depolama kapasiteli altı büyük tanka sahip.

CNOOC Doğalgaz ve Enerji Grubu Başkan Yardımcısı Li Feng, üssün ülkenin başlıca doğalgaz boru hatlarına bağlı olduğunu ve Jiangsu, Henan, Anhui ve Shandong gibi eyaletlere kaynak sağladığını söyledi.

Üs tamamen faaliyete geçtiğinde yılda altı milyon tona kadar LNG işleme kapasitesine sahip olacak.

8,5 milyar metreküp doğalgaza eşdeğer bu oran, nüfusu yaklaşık 85 milyon olan Jiangsu eyaletindeki konutların gaz ihtiyacını yaklaşık 28 ay boyunca karşılamaya yetecek.