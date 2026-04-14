Çin Yapay Zeka Alanında Lider Konumda
14.04.2026 14:53
Stanford'un raporu, Çin'in yapay zeka yayınları ve patentleriyle dünya lideri olduğunu ortaya koydu.

LOS ANGELES, 14 Nisan (Xinhua) -- Stanford Üniversitesi İnsan Odaklı Yapay Zeka Enstitüsü tarafından yayımlanan bir rapor, Çin'in yapay zeka alanında yayın sayısı, atıf sayısı, toplam patent üretimi ve endüstriyel robot kurulumlarında dünya lideri konumunda olduğunu ortaya koydu.

Pazartesi günü yayımlanan 2026 Yapay Zeka Endeksi Raporu, 2017'den bu yana yapay zeka alanındaki gelişmeleri izleyerek teknik yetkinlikler, araştırma çıktıları, toplumsal etki ve kamuoyu algısını ele alıyor.

Raporda, ABD ile Çin'deki yapay zeka modelleri arasındaki performans farkının daraldığı, benimseme oranlarının rekor seviyeye ulaştığı ve yapay zekaya erişimin bugüne kadarki en hızlı artışı kaydettiği belirtildi.

Ayrıca yapay zeka yeteneklerinin hızla ilerlediği, ancak bunları ölçme ve yönetme çabalarının geride kaldığı vurgulandı. Raporda çevresel maliyetler, şeffaflık ve faydaların dağılımına ilişkin endişelere de dikkat çekildi.

Rapora göre ABD, daha fazla üst düzey yapay zeka modeli ve daha yüksek etkili patentler üretmeye devam ederken, yapay zeka alanına en yüksek yatırımı yapan ülke konumunu da sürdürüyor. Ancak ülkenin küresel yetenekleri çekme kapasitesinin giderek zorlaştığı ifade ediliyor.

Öte yandan yapay zekanın işgücü piyasasında yarattığı dönüşümün beklentiden gerçeğe dönüştüğü ve bu süreçten ilk olarak genç çalışanların etkilendiği belirtiliyor.

Raporda ayrıca, sorumlu yapay zeka çabalarının teknolojik ilerlemelerin gerisinde kaldığı, örgün eğitimin gelişime ayak uyduramadığı ve kapasite farklılıklarına rağmen yapay zeka egemenliğinin birçok ülkenin ulusal politikalarının belirleyici unsurlarından biri haline geldiği vurgulandı. Uzmanlar ile kamuoyunun yapay zekanın geleceğine ilişkin görüşlerinin de belirgin biçimde farklılaştığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler
Süper Lig devinde de oynamıştı Fransa’daki ilk golünü 22. maçında attı Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
