Çin Yardım Fonlarını Dağıttı

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BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, merkezi bütçeden sağlanan 5,272 milyar yuanlık (yaklaşık 734,96 milyon ABD doları) yardım fonunun tamamının dağıtıldığını ve 30,92 milyon kişinin bu yardımlardan faydalandığını bildirdi.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamaya göre bu fonlarla kış ve bahar aylarında doğal afetlerden etkilenenlerin zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmaları için yerel yönetimlere destek sağlanması amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından yerel yönetimlere yardım önlemlerinin daha iyi uygulanması, yardım fonları ve malzemelerinin doğru bir şekilde dağıtılması ve politika ve kaynakların koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik rehberlik ve destek de sağlandı.

Açıklamada önümüzdeki birkaç gün içinde beklenen keskin sıcaklık düşüşlerinden etkilenen herkesin kış boyunca güvende ve sıcak kalmasını sağlamak üzere çeşitli bölgelerde afetle ilgili gelişmelerin daha yakından takip edileceği belirtildi.