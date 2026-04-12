Çin, Yeni Test Uydusunu Uzaya Gönderdi

YANGJİANG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarından uzaya test uydusu gönderdi.
Cumartesi günü Beijing saatiyle 19.32'de Smart Dragon-3 (SD-3) taşıyıcı roketi tarafından internet teknolojisini yaygınlaştırmak amacıyla fırlatılan uydu planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Denizden yapılan fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
