Cinayet Hükümlüsü Samsun\'da Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.F'yi (29) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinden sonra cezaevine teslim edildi.
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