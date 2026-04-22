Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan 23 Nisan Mesajı

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 23 Nisan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan etmesi, geleceğe duyduğu güvenin en açık göstergesidir. Çocuklarımız; ülkemizin yarınları, umudumuz ve en kıymetli emanetidir" ifadelerini kullandı.

Kıvrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kıvrak mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açıldığı bu anlamlı gün, millet iradesinin en güçlü şekilde ortaya konduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan etmesi, geleceğe duyduğu güvenin en açık göstergesidir. Çocuklarımız; ülkemizin yarınları, umudumuz ve en kıymetli emanetidir. Bizler de çocuklarımızın daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Çine'de büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebildiği, mutlu ve umut dolu bir gelecek için tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."