Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan 23 Nisan Mesajı
Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 17:37  Güncelleme: 18:59
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların ülkenin geleceği ve en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 23 Nisan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan etmesi, geleceğe duyduğu güvenin en açık göstergesidir. Çocuklarımız; ülkemizin yarınları, umudumuz ve en kıymetli emanetidir" ifadelerini kullandı.

Kıvrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kıvrak mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açıldığı bu anlamlı gün, millet iradesinin en güçlü şekilde ortaya konduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan etmesi, geleceğe duyduğu güvenin en açık göstergesidir. Çocuklarımız; ülkemizin yarınları, umudumuz ve en kıymetli emanetidir. Bizler de çocuklarımızın daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Çine'de büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebildiği, mutlu ve umut dolu bir gelecek için tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Mehmet Kıvrak, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:20
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
Advertisement
