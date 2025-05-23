Çine Belediye Başkanı Kıvrak, Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Hamitabat Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çine için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Kıvrak, "Daha modern, daha çağdaş bir Çine için sahadayız. Hedefimiz, bu süreci en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak" dedi.

Çine Belediyesi, yol yenileme ve kaldırım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde başlatılan çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak da sahada incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip ediyor. Ekiplerden bilgi alan Kıvrak, sürecin tüm aşamalarını yakından gözlemliyor.

"Amacımız, kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kıvrak, "Söz verdiğimiz gibi, Çine'nin çehresini değiştirmek için büyük bir özveriyle hareket ediyoruz. Daha modern, daha çağdaş bir Çine için sahadayız. Hedefimiz, bu süreci en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak" dedi. Başkan Kıvrak, çalışmaların etap etap tamamlanarak planlanan program dahilinde diğer mahallelerde de gerçekleştirileceğini belirtti.