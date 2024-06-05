Çine Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre bilincine dikkat çekti

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(AYDIN)- Çine Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve '7'den 70'e Yeşil Bir Gelecek' kampanyası kapsamında bir etkinlik düzenleyerek, çevre bilincine dikkati çekti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, Çine Belediyesi'nin Belediye Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, Çine Belediye Başkanvekili Semra Eroğlu, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Çine İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Yavuzkan, Yeşil Bir Gelecek İçin Güçlerimizi Birleştiriyoruz Kampanyası Koordinatörü Sırcemal Dinçer, Koordinatör Yardımcısı Olcay Dinçer'in yanı sıra STK temsilcileri, davetliler, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çine Belediye Başkanvekili Semra Eroğlu, yaşanabilir bir dünya için çevre bilincinin önemine dikkati çekerek, çevreyci projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Temiz bir çevre için yürüdüler

Öğrencilerin hazırladığı çevre temalı şiirler, şarkılar, resimler ile sıfır atık projeleri ve fotoğraflar sergisinin ardından etkinlik, çevre temizlik yürüyüşüyle devam etti. Vatandaşlar, yürüyüşte Belediye Meydanı'ndan Kuvayı Milliye Parkı'na kadar olan güzergahta temizlik çalışması yaptı. Yürüyüşün ardından Kuvayı Milliye Parkı'nda bir piknik düzenlenerek, öğrencilere katılım sertifikaları ilçe protokolü tarafından verildi.