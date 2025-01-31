Çine Belediyesi'nin Geleneksel Deve Güreşi Festivali 16 Şubat'ta Düzenlenecek - Son Dakika
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Çine Belediyesi'nin Geleneksel Deve Güreşi Festivali 16 Şubat'ta Düzenlenecek

Çine Belediyesi, Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ni 16 Şubat Pazar günü Çine Arena'da düzenleyecek. Festival, bölgenin kültürel mirasını yaşatmayı ve halkı bir araya getirmeyi amaçlıyor.

31.01.2025 17:42  Güncelleme: 18:17
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(AYDIN) - Çine Belediyesi'nin Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 16 Şubat Pazar günü Çine Arena'da düzenlenecek.

Çine Belediyesi ile Çine Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği iş birliğinde bu yıl 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek Geleneksel Deve Güreşi Festivali, kültürel mirası yaşatmayı ve bölge halkını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, deve güreşlerinin bölgenin en değerli kültürel geleneklerinden olduğunu belirterek, "Çine Belediyesi olarak deve güreşi geleneği yaşatmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu festival yalnızca güreşlerin heyecanını değil, aynı zamanda dostluğun, dayanışmanın ve birlikte eğlenmenin güzelliğini de içinde barındırıyor. 16 Şubat Pazar günü tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz" dedi.

Festivalde katılımcılar etkinlik alanında Çine'nin geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı bulacak. Sabah saat 10.00'da başlayacak festival, hem bölge halkını hem de dışarıdan gelen misafirleri ağırlayarak ilçenin kültürel zenginliklerini gözler önüne serecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çine Belediyesi'nin Geleneksel Deve Güreşi Festivali 16 Şubat'ta Düzenlenecek - Son Dakika

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