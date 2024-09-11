Çine\'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

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AYDIN'ın Çine ilçesinde, tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çine Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri, Evciler Mahallesi Olukbaşı mevkisinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye dün akşam saatlerinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, G.S., B.D. ve B.D.'yi kazı yaparken yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 el dedektörü, 1 jeneratör, 8 kazı malzemesi, 5 metre halat ve 400 metre kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.