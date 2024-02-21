Çinli akıllı telefonlar Rusya pazarında hızla artıyor - Son Dakika
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Çinli akıllı telefonlar Rusya pazarında hızla artıyor

Çinli akıllı telefonlar Rusya pazarında hızla artıyor

Rusya'da yapılan bir araştırmaya göre, 2023 yılında Rusya'nın akıllı telefon ithalatının yüzde 79'u Çin yapımı cihazlardan oluşacak. Çinli akıllı telefon markaları, Rusya pazarında hızla büyüyerek en çok tercih edilen markalar arasına girmiştir.

21.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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ST. PETERSBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çinli akıllı telefon perakendecileri Rus pazarında varlıklarını artırırken, 2023 yılında Rusya'nın toplam akıllı telefon ithalatının yüzde 79'u Çin yapımı cihazlardan oluştu.

Rusya'daki GS Group şirketinin derlediği verileri aktaran Rus Vedomosti gazetesinin Salı günkü haberinde, 2023 yılında Rusya'nın ithal ettiği akıllı telefonların toplam sayısının yüzde 13 artışla 29,5 milyon cihaza ulaştığı bildirildi.

Araştırmaya göre Rusya'nın toplam akıllı telefon ithalatında Çin yapımı cihazların payı, geçtiğimiz yıl 2022'ye kıyasla yüzde 4 ve 2021'e kıyasla yüzde 29 artarak yüzde 79'a ulaştı.

2023'te Rusya'nın en fazla sayıda akıllı telefon ithal ettiği şirket Çinli Xiaomi olurken, şirketin pazar payı yaklaşık yüzde 30'a ulaştı. Rusya'ya ürün sevkiyatı bakımından diğer Çinli akıllı telefon markaları Techno ikinci, Infinix ise dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Xinhua

Rusya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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