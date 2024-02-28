Çinli balıkçı gemisi, 37 gün boyunca sürüklenen 6 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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Çinli balıkçı gemisi, 37 gün boyunca sürüklenen 6 kişiyi kurtardı

Çinli balıkçı gemisi, 37 gün boyunca sürüklenen 6 kişiyi kurtardı

Çinli bir balıkçı gemisi, Güney Pasifik'te bir teknenin içinde 37 gün boyunca sürüklenen Papua Yeni Gineli 6 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişilere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yiyecek ve içecek temin edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

28.02.2024 10:03
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SİDNEY, 28 Şubat (Xinhua) -- Çinli bir balıkçı gemisi, Güney Pasifik'te bir teknenin içinde 37 gün boyunca sürüklenen Papua Yeni Gineli 6 kişiyi kurtardı.

Papua Yeni Gine'deki Çin Büyükelçiliği'nin Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, beş yetişkin ile dokuz yaşındaki bir erkek çocuğunun bulunduğu tekne Pazartesi günü öğle saatlerinde, Uluslararası Shanghai Kai Chuang Denizcilik şirketine ait ve Marshall Adaları'na kayıtlı LOMETO adlı gemi tarafından Solomon Adaları sularında fark edildi.

Papua Yeni Gineli olduğu öğrenilen kazazedeler, teknelerinin motoru bozulduğu için 37 gündür denizde sürüklendiklerini ifade etti.

Büyükelçiliğin verdiği bilgiye göre kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen altı kişiye Çin gemisinden yiyecek ve içecek temin edildi ve hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Papua Yeni Gine, Denizcilik, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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