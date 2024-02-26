Çinli Bilim İnsanları, Tibet Keçisi Klonladı

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XİNİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çinli bilim insanları yaylalarda besi hayvanı yetiştiriciliğinin gerilemesini önlemek amacıyla Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yetişkin keçilerin vücut hücrelerinden iki Tibet keçisi klonladı.

Çin Kuzeybatı Tarım ve Ormancılık Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından yürütülen program kapsamında, klonlar için hücre donörü olarak üç koç ve bir koyun kullanıldı.

Klonlama programının baş bilim insanı Su Jianmin, "Qinghai'da klonlanmış iki keçi dünyaya geldi. İlk doğan 3,4 kg ağırlığında ve sağlıklı" diyerek Qinghai'da yapılan klonlama araştırmasının, ırkın doğumdan sonra yayla ortamına adaptasyonunu sürdürmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.

Çin Tarım Bilimleri Akademisi Hayvan Bilimleri Enstitüsü'nde araştırmacı olan Ma Yuehui ise yayla ortamında klonlamanın Tibet keçisi yetiştirme teknolojisinde büyük bir atılım olduğunu ve Tibet keçisi yetiştirme endüstrisinin kalite ve verimliliğini artırmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.