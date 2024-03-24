Çinli Çocuklar Yunus Emre Türk Kültür Merkezi\'nde Resim Atölyesine Katıldı

Güncel

Çin'in başkenti Pekin'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Çinli çocukların katıldığı yaratıcı resim atölyesi gerçekleştirildi.

Türk sanatçı Kübra Müjde Braun'un eğitmenliği üstlendiği atölye çalışmasında çocuklar, uygulama için dağıtılan resim kağıtlarına yaptıkları çizim ve boyamalarla kendi eserlerini üretme imkanı buldu.

"Evcilleşmemiş Çizgiler" başlıklı atölye çalışmasında çocuklar, yuva, aile, güzellik ve çirkinlik gibi kavram ve duyumları resim yoluyla ifadeye teşvik edildi.

Projenin hazırlayıcısı Müjde, atölye çalışmasıyla farklı milletlerden çocuklarla resimler yaparak eserlerden koleksiyon oluşturup uzun vadede müzede sergilemeyi amaçladıklarını belirtti.

Çalışmanın aynı kavramların farklı milletlerden çocuklar tarafından nasıl deneyimlendiğine ve resim yoluyla nasıl ifade edildiğine odaklandığını anlatan Müjde, "Ev, yuva, aile, güzellik ve çirkinlik gibi soyut ve somut kavramları, farklı milletlerden çocuklarla birlikte, benzerliklerini ve farklılıklarını kıyaslayarak, her çocuğun kendi kültürü, yaşam biçimi ve özgün çocuk algısıyla resme yansıtmasını deneyimliyoruz." dedi.

Etkinliği organize eden Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel de merkezin faaliyete geçtiği 2021'den bu yana Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanınırlığını artırmak için ilkokul çocuklarından başlayarak üniversite öğrencileri ve yetişkinlere kadar Çin toplumuna hitap eden etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Resim atölyesinin Çinli çocukların ilgisini çektiğini gözlemlediklerini, faaliyetin anlamlı bir kültürel değişime vesile olduğunu dile getiren Yüksel, "İki kültür arasında köprüler kurmaya devam edeceğiz." dedi.