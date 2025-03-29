Çinli Hemşirelerin Depremde Kahramanlığı

- Çinli hemşireler deprem anında bebekleri yalnız bırakmadı

YUNNAN - Çin'in Ruili kentinde iki hemşire, şiddetli sarsıntı sırasında ayakta durmakta güçlük çekmelerine rağmen bebekleri korumaya çalıştı.

Myanmar'da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, komşu Çin'de de hissedildi. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Ruili'de bulunan Jingcheng Hastanesi'ndeki doğum merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hemşirenin şiddetli sarsıntı sırasında ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen bebekleri korumaya çalıştığı görüldü. Hemşirelerinden biri kucağındaki bebeğe siper olurken, diğeri ise savrulan kuvözdeki bebekleri tuttu. Deprem anında bebekleri yalnız bırakmayan hemşirelerin çabası, sosyal medyada takdir topladı. Hemşire Xiong Jielan depremin ardından verdiği röportajda, "Düşünmeye vaktim olmadı. Bu içgüdüsel bir hareketti. Önemli olan bebeği güvende tutmaktı" ifadelerini kullandı.