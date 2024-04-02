CHANGCHUN, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup bu yılın ilk çeyreğinde araç satışlarının arttığını bildirdi.
FAW Grup'un otomobil satışları bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 743.000'i aştı.
Hongqi marka otomobil tek başına grubun toplam satışlarının 100.300 adedini oluştururken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 artışa tekabül ediyor.
1953 yılında Jilin eyaletinin kuzeydoğusundaki Changchun kentinde kurulan FAW Grup, Çin'in otomobil endüstrisinin beşiği olarak kabul ediliyor. Grup bugüne kadar çeşitli otomobil markaları altında 54 milyondan fazla araç üretip sattı.
Son Dakika › Güncel › Çinli otomobil üreticisi FAW Grup'un araç satışları arttı - Son Dakika
Ankara'da kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ev sahibi, 2 yıldır kira alamadığı kiracısını mahkemeye vermiş ve tahliye kararı çıkmıştı. Sinirlenen kiracı, evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken polis, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde gerçekleştirilecek vizyon projeleri için talimatlarını verdiğini belirtti. Büyükkılıç, Kayseri'nin desteğiyle mutlu bir şehir olacaklarını ifade etti.
Giresun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti ve MHP Giresun Milletvekilleri, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Osman Ağa Meydanı'nda başlayıp Giresun Kalesi'nde devam etti.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda, Hint Restaurantı önüne atılan el bombası nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlama anında aracını park ederken sesleri duyan bir kişi olayı anlattı. Mahalle sakinleri ise olayın korkutucu olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1924 yılında İstanbul Üniversitesi'ne devredilen kutsal emanetler, ramazan ayı münasebetiyle üniversite mensupları için ziyarete açıldı. Ziyaret kapsamında Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Şeyh Hamdullah hattıyla Mushaf-ı Şerif, Hz. Peygamber'in Hücre-i Saadetleri'nin tamiratından kalan parçalar, Ravza-i Mutahhara'nın aydınlatılmasında kullanılan mum, sancaklar ve Hilye-i Şerifler görülebiliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaflar, Büyükkılıç'a tebriklerini ileterek güven tazeledi.
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinin sonuçlarının Malatya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Akçin, yeni dönemin demokrasiye ve ülkenin geleceğine katkı sağlamasını umut ettiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?