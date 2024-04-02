Çinli otomobil üreticisi FAW Grup\'un araç satışları arttı

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CHANGCHUN, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup bu yılın ilk çeyreğinde araç satışlarının arttığını bildirdi.

FAW Grup'un otomobil satışları bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 743.000'i aştı.

Hongqi marka otomobil tek başına grubun toplam satışlarının 100.300 adedini oluştururken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 artışa tekabül ediyor.

1953 yılında Jilin eyaletinin kuzeydoğusundaki Changchun kentinde kurulan FAW Grup, Çin'in otomobil endüstrisinin beşiği olarak kabul ediliyor. Grup bugüne kadar çeşitli otomobil markaları altında 54 milyondan fazla araç üretip sattı.