Çinli ve Ummanlı şirketler yapay zeka uydu platformu geliştiriyor - Son Dakika
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Çinli ve Ummanlı şirketler yapay zeka uydu platformu geliştiriyor

Çinli yapay zeka uydu şirketi STAR.VISION ile Ummanlı ortağı, gelişmiş dijital ikiz kent platformu geliştirdiklerini duyurdu. Platform, yapay zeka ve uydu teknolojisi ile yeryüzü gözlemleri sahasını yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. İşbirliği, 2024 COMEX Küresel Teknoloji Fuarı sırasında duyuruldu.

29.05.2024 12:21
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MUSKAT, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çinli yapay zeka uydu şirketi STAR.VISION ile Ummanlı ortağı, gelişmiş dijital ikiz kent platformu geliştirdiklerini duyurdu. Şirketlerin Salı günü yaptığı açıklamaya göre platform, yapay zeka ve uydu teknolojisi ile yeryüzü gözlemleri sahasını yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

STAR.VISION ile Ummanlı Lens LLC şirketinin işbirliği, Pazartesi günü başlayan dört günlük 2024 COMEX Küresel Teknoloji Fuarı sırasında duyuruldu.

Çinli şirkete göre söz konusu platform, bina tespiti, yeşil örtü analizi ve yol haritalama gibi uygulamalar için üç boyutlu modeller geliştirmek üzere yapay zeka ve uydu görsellerini kullanacak.

STAR.VISION Kurucu Ortağı Noor Fan, Xinhua'ya verdiği demeçte, projenin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Umman'ın akıllı kent çözümlerine yönelik 2040 Vizyonu ile uyumlu olduğunu ve Umman'ın kentsel planlaması, altyapı yönetimi ve acil durum hazırlığında dönüşüm yaratacağını söyledi.

STAR.VISION, Ağustos 2023'te Umman'daki Sultan Kabus Üniversitesi'yle işbirliği yaparak Umman'ın ilk yapay zeka destekli uydusu olan WonderJourney-1A'yı uzaya göndermişti.

Kaynak: Xinhua

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