Çinli virolog Cang Yongcın laboratuvarına dönebilecek - Son Dakika
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Çinli virolog Cang Yongcın laboratuvarına dönebilecek

Çinli virolog Cang Yongcın laboratuvarına dönebilecek

Çin'de Kovid-19'un DNA dizilimini açıklayan virolog Cang Yongcın, laboratuvarına dönmesine izin verildiğini duyurdu. Cang ve ekibi, laboratuvara geçici olarak dönebilecek ve çalışmalarını sürdürebilecek. Geçen hafta tahliye edilmesi istenen Cang, oturma eylemi yaparak protesto etmişti. Cang'ın virüsün DNA dizilimini açıklaması, dünyaya hayati bilgiler sağlamıştı.

02.05.2024 12:17  Güncelleme: 13:01
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Çin'de Kovid-19'un DNA dizilimini ilk kez açıklayan virolog Cang Yongcın'ın, geçen hafta aniden tahliye edilmesi istenen laboratuvarına dönmesine izin verildiği bildirildi.

Cang, sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki hesabından yaptığı paylaşımda, laboratuvarın kapısında sürdürdüğü oturma eyleminin sonuç verdiğini belirterek kendisinin ve ekibinin, çalıştıkları laboratuvara geçici olarak dönmeleri konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ekip üyelerinin laboratuvara serbestçe girip çıkabildiğini aktaran Cang, laboratuvarın çalışmaları aksatılmadan taşınması için yetkililerle bir planı müzakere ettiklerini belirtti.

Sağlık yetkilileri, geçen hafta, Cang ve ekibinden Şanghay'daki laboratuvarı aniden tahliye etmesini istemiş, hafta sonunda laboratuvarına girmek isteyen Cang, güvenlik görevlilerinin engellemesiyle karşılaşmıştı. Cang, yağmur altında kaldırımda bir kartonun üzerine oturma eylemi yaparak olayı protesto etmişti.

Cang, Weibo hesabında yaptığı paylaşımda, "Gitmiyorum, terk etmiyorum, bilimi ve hakikati aramaya devam edeceğim." ifadesini kullanmıştı. Söz konusu paylaşım bir süre sonra sansürlenerek platformdan kaldırılmıştı.

Laboratuvarın bağlı olduğu Şanghay Halk Sağlığı Kliniği Merkezinin internet sitesinde yapılan açıklamada, "laboratuvarın yenileme çalışmaları ve güvenlik sebebiyle kapatıldığı" ifade edilerek, Cang ve ekibine alternatif laboratuvar alanı sağlandığı ileri sürülmüştü.

Cang ise tahliye duyurusundan önce kendisine veya ekibine herhangi bir alternatifin sunulmadığını, sonradan önerilen mekanın ise güvenlik standartlarını karşılamadığını ve laboratuvar çalışmalarını yürütmeye uygun olmadığını vurgulamıştı.

Kovid-19'un DNA dizilimini ilk o yayımlamıştı

Cang Yongcın, 2020 yılı başlarında, o sırada Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı" olarak anılan Kovid-19'a yol açan virüsün DNA dizilimini çıkarmış ve 11 Ocak 2020'de dünyayla paylaşmıştı.

Cang'ın paylaştığı DNA dizilimi, virüsün daha iyi anlaşılması, test kitleri ve aşıların geliştirilmesi, salgın kontrol çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi açısından dünyaya hayati bilgi sağlamıştı.

Ancak Cang'ın Çin'in resmi makamlarının onayı olmadan virüsün genetik bilgilerini açıklaması, onu ülkesinde siyasi otoritelerin hedefi haline getirmiş, çalışmalarına yönelik engellemelerle karşı karşıya bırakmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını, tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişini ölümüne yol açmış, aylarca süren karantina ve salgın kontrol tedbirleri dünya genelinde ekonomik faaliyetleri ve sosyal hayatı derinden sarsmıştı.

Kaynak: AA

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